Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı başladı
Galatasaray Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı. Toplantının Eylül ayından itibaren Galatasaray Lisesi’nde yapılacağı açıklandı.
Hamamcıoğlu, başkan adaylarıyla istişare yapılacağını açıklarken, gündemin okunması ve faaliyet raporlarının okunmasıyla toplantı başladı.
- 9.5.2018 14:18
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Roma'dan Talisca'ya 40 milyon Euro
Toplam 3
Yorum
abu bence almalı abubakır a döner yoksa pişman oluruz.
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Galatasaray Ahmet Musa'yı kiralıyor!
Toplam 2
Yorum
vatandas Kahvedekiler cezanın 1 1 olacağını söylrken ,Pana'dan sonra 3 yıl olacağı konuşuluyor.
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Yasin Öztekin Göz-Göz oluyor
Toplam 1
Yorum
10ur Dualarım kabul oldu. Canımdan çok sevdiğim GS a yakıştıramadığım 1 numaralı topçu. 50 tl verseler bile derhal gönderin.
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