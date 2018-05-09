Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı başladı – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Galatasaray Toplantısı başladı

    Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı başladı

    Galatasaray Mayıs Ayı Olağan Toplantısı başladı. Toplantının Eylül ayından itibaren Galatasaray Lisesi’nde yapılacağı açıklandı.

    Galatasaray Kulübü'nün Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, İstanbul Dedeman Otel'de başladı. Geçtiğimiz ay Divan Kurulu Başkanı seçilen Eşref Hamamcıoğlu başkanlığındaki ilk toplantıda, Eylül ayından itibaren Divan Kurulu Toplantıları'nın Galatasaray Lisesi'nde yapılacağı açıklandı.

    Hamamcıoğlu, başkan adaylarıyla istişare yapılacağını açıklarken, gündemin okunması ve faaliyet raporlarının okunmasıyla toplantı başladı.

    1. 9.5.2018 14:18
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