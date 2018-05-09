Dursun Özbek, seçilmesi durumunda Burak Elmas'la devam edecek – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    , seçilmesi durumunda 'la devam edecek

    Dursun Özbek, seçilmesi durumunda Burak Elmas'la devam edecek
    Yeniden başkanlığa adaylığını koyan 'in seçilmesi durumunda 'la devam etmeyi planladığı bildirildi. Özbek'in koltuğa oturması halinde Sportif A.Ş yönetiminde olan isimlerden istifalarını isteyeceği ancak Elmas'ı tutup geniş yetkilerle CEO olarak görevlendireceği kaydedildi.
    1. 9.5.2018
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