Yıldırım Demirören: "Diyarbakır'dan tüm dünyaya gücümüzü gösterelim"

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Diyarbakır'da oynayacağımız final maçında bizlere çok önemli bir görev düşüyor, o da 'tek ses, tek yürek' olmak" notunu düşerken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Her sezonun değeri bizim için ayrı ancak bu sezonun finalinin tarihte farklı bir yeri olacak. Çünkü bu finali Diyarbakır'da, Türk futbolunun en yeni stadyumunda oynayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük çabaları ile son 5 yılda Türkiye, birçok modern stadyuma kavuştu. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ederken, genç stadyumlarımızın bize UEFA EURO 2024 ev sahipliği kapılarını da açacağına inancımız tam. Diyarbakır'da oynayacağımız final maçında bizlere çok önemli bir görev düşüyor. O da 'tek ses, tek yürek' olmak, buradan tüm dünyaya birlik ve beraberliğimizi tüm gücümüzle göstermek. Yaşatacağımız futbol festivali ile Türkiye'nin her bölgesinin ne kadar güvenli olduğunu dünyaya haykırma fırsatını kaçırmayacağımızdan eminim."



Yazısında sponsor ve yayıncı kuruluşa teşekkür eden Demirören, "Doyumsuz Türkiye Kupası heyecanını yıllarca bizle paylaşmalarını diliyorum. Finale yükselen Fenerbahçe ve Akhisarspor kulüplerimize bu anlamlı finalde başarı diliyor, Ziraat Türkiye Kupası'nın şölen havasında oynanmasını temenni ediyorum. Tüm futbolseverlere iyi seyirler diliyorum" dedi.