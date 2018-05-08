Umut Bozok: "Türkiye'ye gelirsem, Galatasaray'da oynarım"
Bu sezon Ligue 1'e yükselmeyi başaran Nimes'te forma giyen Umut Bozok, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Umut, bir gün Türkiye'ye transfer olup olmayacağı hakkında konuştu.
- 8.5.2018 10:21
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