Umut Bozok G.Saray'a göz kırptı
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    : "'ye gelirsem, 'da oynarım"

    Umut Bozok: "Türkiye'ye gelirsem, Galatasaray'da oynarım"

    Bu sezon Ligue 1'e yükselmeyi başaran Nimes'te forma giyen Umut Bozok, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Umut, bir gün Türkiye'ye transfer olup olmayacağı hakkında konuştu.

    1. 8.5.2018 10:21
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