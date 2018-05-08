TFF’den 9 milyon tazminat – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    ’den 9 milyon tazminat

    TFF’den 9 milyon tazminat
    'in 'dan ayrıldığı dönemde 'ye açtığı tazminat davası karara bağlandı. Mahkeme, 'nun Fatih Terim'e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle faiziyle birlikte 9 Milyon 324 TL 'erken fesih' tazminatı ödemesine hükmetti. TFF'nin vekili avukat Hüseyin Karaahmetoğlu, karara üst mahkemede itiraz edeceklerini, sonuç alamazlarsa Yargıtay'a gideceklerini duyurdu.
    1. 8.5.2018
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