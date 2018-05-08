Terim'den futbolculara uyarı – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Terim'den futbolculara uyarı

    Terim'den futbolculara uyarı

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor maçı sonrasında oyuncularını uyardı.

    1. 8.5.2018 13:15
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