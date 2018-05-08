Serçe parmağımla kulübü yönetirim! – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Serçe parmağımla kulübü yönetirim!

    Serçe parmağımla kulübü yönetirim!
    Başkan adaylarından Ali , proje ve hedeflerini anlattı. Kulübü mali anlamda en kısa sürede düzlüğe çıkarmak istediklerini belirten , "Bana, sen yönetimde görev almadın, gel tecrübe sahibi ol dediler. Ben ise kulübü küçük parmağımla yönetirim dedim" derken, transferde sakat futbolcu almayacaklarını söyledi.
    1. 8.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Serçe parmağımla kulübü yönetirim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN