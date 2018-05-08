Penaltı kaçıran Gomis'e destek yağdı! – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Penaltı kaçıran 'e destek yağdı!

    Penaltı kaçıran <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>'e destek yağdı!

    Akhisar maçının tek hüzünlü ismi Bafetimbi 'ti.

    Akhisar maçının tek hüzünlü ismi Bafetimbi 'ti. Maç sonrası göz yaşlarına engel olamayan Fransız yıldıza, Eren başta birçok futbolcu destek verirken dönüş uçağında da Selçuk devreye girdi. "Kaldır kafanı Bafe" diyen Kaptan, "Bizi attığın gollerle ligde bu konuma sen getirdin. ve maçlarında bu kaçırdığın golleri telafi edeceksin" sözleriyle takım arkadaşını motive etti. Muslera da üçlü çektirme görevini 'e verdi ve Fransız forvet uçakta şampiyonluk tezahüratlarını başlatan isim oldu.
    1. 8.5.2018
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