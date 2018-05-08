Mariano'dan haber var!
Süper Lig'de 31. haftada oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve bu nedenle Akhisarspor deplasmanında forma giyemeyen Mariano'dan Galatasaraylılara iyi haber geldi.
- 8.5.2018 16:35
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Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"
Toplam 11
Yorum
ERSİN DEVAM EDİLECEK MAÇ KALAN DK DAN İTİBAREN AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDER YANİ 11 DE BAŞLAYAN TOSİC SAHADA OLACAKTI. BU MAÇTA CEZASINI ÇEKTİ NE DEMEK
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Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"
Toplam 11
Yorum
ERSİN GEÇMİŞ TARİHLİ BİR MAÇIN DEVAMINDA CEZA NASIL BİTER ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL BU ADAM ZATEN O MAÇIN KADROSUNDA SAHA DA
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Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"
Toplam 11
Yorum
ERSİN BU ZATEN BİR İDDAA DEĞİL NORMAL OLMASI GEREKEN HÜKMEN KAYSERİ GALİBİYETİ VE BJK NIN 3 PUAN SİLİNMESİ.
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