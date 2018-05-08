Galatasaray Koray Günter yükünden kurtuluyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    yolcusu

    <a href="/index/koray-gunter-genoa?id=785ca021-667c-45d2-b85e-31c6e1474a57" class="" rel="tag">Koray Günter Genoa</a> yolcusu

    Galatasaray'da fazla forma şansı bulmayan genç stoper Koray Günter, Genoa'ya transfer oluyor.

    1. 8.5.2018 08:18
    2. Güncelleme: 8.5.2018 08:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN