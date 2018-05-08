Koray Günter Genoa yolcusu
Galatasaray'da fazla forma şansı bulmayan genç stoper Koray Günter, Genoa'ya transfer oluyor.
- 8.5.2018 08:18
- Güncelleme: 8.5.2018 08:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
Galatasaray'da fazla forma şansı bulmayan genç stoper Koray Günter, Genoa'ya transfer oluyor.
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