İşte Fatih Terim'in gösterdiği tepkinin nedeni! – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    İşte 'in gösterdiği tepkinin nedeni!

    İşte Fatih Terim'in gösterdiği tepkinin nedeni!

    Fatih Terim'in Akhisarspor maçının ardından TFF'ye yönelik sözlerinin nedeni de belli oldu.

    1. 8.5.2018 01:44
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