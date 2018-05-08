Göztepe’ye stat baskısı – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    ’ye stat baskısı

    Göztepe’ye stat baskısı

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, ligin son maçında takımlarının yanında olabilmek için maçının Atatürk Stadı'nda oynanmasını istiyor.

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, ligin son maçında takımlarının yanında olabilmek için maçının Atatürk Stadı'nda oynanmasını istiyor. Taraftarların, Göztepe'ye bu konudaki taleplerini ilettiği belirtilirken sarı-kırmızılıların kararı merakla bekleniyor.
    1. 8.5.2018
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