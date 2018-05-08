Galatasaray'da bu sezon attığı 27 golle Süper Lig'de gol krallığı listesinin zirvesinde yer alan Gomis, bu kez başka bir istatistiğiyle Avrupa'nın da zirvesinde yer aldı. Rooney, Messi, Dybala ve Cavani'nin de bulunduğu
- 8.5.2018 12:13
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Serdar Aziz Akhisar maçına yetişecek
Toplam 1
Yorum
kaya aman nazar değmesin çok iyi gidiyor.
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Ahmet Ağaoğlu "Büyük Trabzonspor'u kurma zamanıdır"
Toplam 1
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ged 61 transfer yapıp avanta kapma peşinde koşan hoca ve yöneticiler olmazsa ve herkes işini trabzonspor için yaparsa olur allahın izniyle...
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Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"
Toplam 6
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abc yahu italya futbol federasyonu dünya kupasina gidemedik diye istifa ediyo, bizimki hala skandal kararlara imza atmaya devam ediyo.
Gomis Avrupa'nın zirvesinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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