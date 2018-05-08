Gomis Avrupa'nın zirvesinde! – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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HEPSİ
    08 Mayıs 2018, Salı
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    'nın zirvesinde!

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> <a href="/index/avrupa?id=d34d906b-ef3c-4435-abb8-bf3ee125cab7" class="" rel="tag">Avrupa</a>'nın zirvesinde!

    Galatasaray'da bu sezon attığı 27 golle Süper Lig'de gol krallığı listesinin zirvesinde yer alan Gomis, bu kez başka bir istatistiğiyle Avrupa'nın da zirvesinde yer aldı. Rooney, Messi, Dybala ve Cavani'nin de bulunduğu

    1. 8.5.2018 12:13
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