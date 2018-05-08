Galatasaray'da bu sezon attığı 27 golle Süper Lig'de gol krallığı listesinin zirvesinde yer alan Gomis, bu kez başka bir istatistiğiyle Avrupa'nın da zirvesinde yer aldı. Rooney, Messi, Dybala ve Cavani'nin de bulunduğu