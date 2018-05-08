Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'da ilk ayrılık gerçekleşti

    Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti

    Galatasaray'ın sezon başında Karabükspor'dan 550 bin euro karşılığında renklerine bağladığı Latovlevici'nin sezon sonunda serbest kalması kesinleşti.

    1. 8.5.2018 17:16
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