Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Gayrettepe Dedeman Otel'de Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında düzenlenecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıkların 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla düzenlenen mali, idari ve sportif raporlarının sunumu, yönetim kurulu tarafından yapılacak. Raporla ilgili denetim kurulunun tespit ve incelemeleri üyelerle paylaşılacak.
Divan kurulu toplantısında ayrıca kulübün 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 26 Mayıs'ta yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa aday olan isimlerin söz alması bekleniyor.
- 8.5.2018 11:11
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Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"
Toplam 4
Yorum
evvet çakar yüzde yüz haklı.
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TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek
Toplam 3
Yorum
BJK HELAL OLSUN
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Göztepe fırsat tepti
Toplam 1
Yorum
malatyam helal olsun size. bu beraberlikle hedefimize ulaştık. malatyamız süper lig kalmayı garantiledi. seneye avrupa isteriz
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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