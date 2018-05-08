Fatih Terim'in göz diktiği genç yetenek – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'in göz diktiği genç yetenek

    Fatih Terim'in göz diktiği genç yetenek

    Gelecek sezon 3 kulvarda daha efektif bir kadro kurmak isteyen Fatih Terim gözünü Altay'ın genç yıldızı Atakan Ridvan Çankaya'ya dikti.

    1. 8.5.2018
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