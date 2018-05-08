Galatasaray'a beyaz Atiba
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    gözünü 'ya dikti

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a> gözünü <a href="/index/atakan-cankaya?id=aa314cc7-c331-48d5-819d-cb8a489be5ab" class="" rel="tag">Atakan Çankaya</a>'ya dikti

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İzmir ekibi Altay'da forma giyen genç yeteneği takibe aldı.

    1. 8.5.2018 13:31
    2. Güncelleme: 8.5.2018 13:35
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