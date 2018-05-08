Fatih Terim gözünü Atakan Çankaya'ya dikti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İzmir ekibi Altay'da forma giyen genç yeteneği takibe aldı.
- 8.5.2018 13:31
- Güncelleme: 8.5.2018 13:35
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TFF’den 9 milyon tazminat
Toplam 1
Yorum
sgk.lı bu kadar para verseler her vatandaş imparator olur..
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2 yıldır para alamayan isim Onur Kıvrak!
Toplam 5
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KRAL ONUR adam bedava oynuyor, helal olsun. ödeme yapılması şart, yazıktır günahtır. Esteban gibi kulübede oturup para almıyor. tebrikler ONUR.
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Mustafa Kaplan "Özat'ın açıklamalarına hem üzüldüm hem şaşırdım"
Toplam 1
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Taraftar batacak geminin kaptanı olarak son güne kadar takım başında kalacağına ilk terk eden adam Ümit Özat.Kendisine yakışanı yapan spor adamı..
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