Atom karınca Garry Rodrigues
Fatih Terim'in gelişi ile birlikte büyük bir ivme yakalayan Garry Rodrigues, Akhisar maçına da damga vuran isimdi.
TUDOR'LA 1 TERİM'LE 8 GOL
Akhisar karşısında attığı iki golle G.Saray'ı şampiyonluğa daha da yaklaştıran Garry Rodrigues, İgor Tudor döneminde sadece 1 gol atmıştı. Hollandalı, Fatih Terim göreve geldikten sonra 8 gol yazdı. Rodrigues, Süper Lig'in ikinci yarısında forma giydiği 15 maçta 7 gol ve 5 asistle 12 gole doğrudan katkı sağladı.
- 8.5.2018
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Bongonda coştu
Toplam 3
Yorum
Q 7 BURADAN AYNI RUMUZLA BAS BAS BAGIRDIM GÖNDERMEYİN ŞU COCUGU DİYE,KASTİLLOYU GÖNDERİN DİYE RIZA EFENDI SENDE HOCASIN YA EH
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Trabzonspor’da kadro sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
Q 7 ŞU SON 3 HAFTADA GENCLERİ CIKARIN Kİ COCUKLARDA KABILIYETLERINI GÖSTEREBILSIN. RIZA HOCA KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMIYOR HERHALDE
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 DAKİKA 1 GOL1DAHA İLK İCRAATTA FİYASKO. BEYLER MACERAYI BIRAKINDA OLUCAK İŞE BAKIN BU TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURALI YADA SAMET HOCAYI GETİRİN
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