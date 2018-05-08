Atom karınca Garry Rodrigues – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Atom karınca

    Atom karınca <a href="/index/garry-rodrigues?id=8bc6487a-1cca-41ef-b208-76398685ba34" class="" rel="tag">Garry Rodrigues</a>

    'in gelişi ile birlikte büyük bir ivme yakalayan , Akhisar maçına da damga vuran isimdi.

    'in gelişi ile birlikte büyük bir ivme yakalayan , Akhisar maçına da damga vuran isimdi. Yıldız futbolcu, attığı 2 golle 'a çok önemli bir galibiyet daha kazandırdı. forması altında bu sezon 38 karşılaşmada 2 bin 598 dakika yer alan Rodrigues toplamda 10 gol, 8 asistlik performansa ulaştı ve kariyerinde en iyi ikinci sezonuna imza attı. Rodrigues'i yakından takip eden İngiliz ve Fransız ekiplerin ligin bitmesiyle Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

    TUDOR'LA 1 TERİM'LE 8 GOL
    Akhisar karşısında attığı iki golle G.Saray'ı şampiyonluğa daha da yaklaştıran , İgor Tudor döneminde sadece 1 gol atmıştı. Hollandalı, göreve geldikten sonra 8 gol yazdı. Rodrigues, Süper Lig'in ikinci yarısında forma giydiği 15 maçta 7 gol ve 5 asistle 12 gole doğrudan katkı sağladı.
    1. 8.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atom karınca haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN