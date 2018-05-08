Adaylar divanda konuşacak – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Adaylar divanda konuşacak

    Adaylar divanda konuşacak

    Başkan adayları, yarınki ’nda üyelerin karşısına çıkacaklar

    'da 26 Mayıs'ta yapılacak olan seçim genel kurulunda başkanlığa aday olan başkan , eski başkan , Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu yarın yapılacak divan toplantısında konuşacak. Adaylar, 15'er dakikalık birer konuşma yaparak üyelere kendilerini tanıtıp, fikir ve projelerini paylaşacak.
    1. 8.5.2018
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