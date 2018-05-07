Tuncay Şanlı'dan ilginç yorum: "Zaten Gomis penaltı öncesi..." – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Tuncay Şanlı'dan ilginç yorum: "Zaten penaltı öncesi..."

    Tuncay Şanlı'dan ilginç yorum: "Zaten <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> penaltı öncesi..."

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından Tuncay Şanlı'nda ilginç Gomis yorumu geldi.

    1. 7.5.2018 10:55
    2. Güncelleme: 7.5.2018 10:59
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