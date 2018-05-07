Tuncay Şanlı'dan ilginç yorum: "Zaten Gomis penaltı öncesi..."
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından Tuncay Şanlı'nda ilginç Gomis yorumu geldi.
- 7.5.2018 10:55
- Güncelleme: 7.5.2018 10:59
-
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Bursaspor yorumu: Tiyatroyu bugün izledik
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER DOĞRULAR İÇİN AHMET ÇAKAR HOCA GEREKENİ SÖYLEMİŞ. BİZ SPOR SEVERLERE HİÇ BİR ŞEY BIRAKMAMIŞ.TEBRİKLER AHMET HOCA, TEBRİKLER ERMAN HOCA
-
Aykut Kocaman: "Bırakabilirim"
Toplam 7
Yorum
bjk advers Aykutu az kalsın unutuyordum KENDİSİ LİGİMİZE DEĞER KATAN çok şerefli BİR TEKNİK DİREKTÖRDÜR BIRAKMASI ÇOK BÜYÜK KAYIP OLUR !
-
Galatasaray'ın penaltı isyanı!
Toplam 3
Yorum
Yorumcu Fener hakemle, Galatasaray hakemi de yenerek kazandı.
Tuncay Şanlı'dan ilginç yorum: "Zaten Gomis penaltı öncesi..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.