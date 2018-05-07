Tudor yüzüne bakmıyordu! Rodrigues, Fatih Terim'le yükselişe geçti.
Fatih Terim'in Galatasaray Teknik Direktörü olmasıyla büyük çıkışa geçen Garry Rodrigues, Teleset Mobilya Akhisarspor'u yıkan isim oldu.
- 7.5.2018 10:04
- Güncelleme: 7.5.2018 10:10
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Galatasaray'ın penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
hagi10 şaka gibi penaltı ayıp beee ayıp
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Alper Potuk Bursaspor karşısında döküldü
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Alper Potuk'u spor basınından çok, magazin basınından takip ediyoruz. Sebebi bu.
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Fenerbahçe'nin zirve yürüyüşü sürüyor!
Toplam 2
Yorum
Yorumcu Aydınus Valbuena yı gördüğü halde aldatmaya yönelik hareketten atmadı. Kırmızı dan önce Tita ya yapılan net faulü görmezlikten geldi. Utanç.
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