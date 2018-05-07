Rodrigues, Terim ile yeniden doğdu
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    yüzüne bakmıyordu! , 'le yükselişe geçti.

    <a href="/index/tudor?id=c581e61d-627f-43a8-abc5-e46e04560998" class="" rel="tag">Tudor</a> yüzüne bakmıyordu! <a href="/index/rodrigues?id=80b16b17-0671-4e47-a44c-dfedc797786f" class="" rel="tag">Rodrigues</a>, <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'le yükselişe geçti.

    Fatih Terim'in Galatasaray Teknik Direktörü olmasıyla büyük çıkışa geçen Garry Rodrigues, Teleset Mobilya Akhisarspor'u yıkan isim oldu.

    1. 7.5.2018 10:04
    2. Güncelleme: 7.5.2018 10:10
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