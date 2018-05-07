Tamer Tuna takipteydi – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    takipteydi

    Tamer Tuna takipteydi
    'ın son haftada karşılaşacağı 'nin teknik direktörü Tamer Tuna, dün akşamki Akhisar maçını seyretti. 'nın karşılaşmayı dikkatle seyrettiği ve notlar aldığı gözlendi. Göztepe bugün 'de Yeni 'yı ağırlayacak.
    1. 7.5.2018
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