Süper Lig'de şampiyonluk hesapları
Süper Lig'de kıyasıya zirve yarışı devam ediyor. Son 2 haftaya girilirken lider Galatasaray'a şampiyon olmak için 4 puan yetiyor. Bugün Beşiktaş, Kayserispor'u yenerse matematiksel olarak hem şampiyonluk hem de Şampiyon Ligi'ne katılma şansını sürdürecek.
- 7.5.2018 12:26
- Güncelleme: 7.5.2018 12:34
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Ali Ay: Karşımıza Fenerbahçe değil Fırat Aydınus çıktı
Toplam 7
Yorum
Umut Kesinlikle Bursaspor cok iyi oynadı..Umarız ayni oyunu Trabzon maçında oynarlar ve ligi iyi yerde bitirir.
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Dadaş’ın tek hedefi var
Toplam 1
Yorum
trabzonlu KARDEŞLERİMİZİ 4 GÖZLE BEKLİYOR YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ. ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN.
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Ali Ay: Karşımıza Fenerbahçe değil Fırat Aydınus çıktı
Toplam 7
Yorum
düzceli Ben futbolda adaletin olmadığını düşünüyorum. VAR sisteminin gelmesini diliyorum.
Süper Lig'de şampiyonluk hesapları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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