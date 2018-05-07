Süper Lig'de şampiyonluk hesapları – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'de şampiyonluk hesapları

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'de şampiyonluk hesapları

    Süper Lig'de kıyasıya zirve yarışı devam ediyor. Son 2 haftaya girilirken lider Galatasaray'a şampiyon olmak için 4 puan yetiyor. Bugün Beşiktaş, Kayserispor'u yenerse matematiksel olarak hem şampiyonluk hem de Şampiyon Ligi'ne katılma şansını sürdürecek.

    1. 7.5.2018 12:26
    2. Güncelleme: 7.5.2018 12:34
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