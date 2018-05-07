Süper Lig'de kıyasıya zirve yarışı devam ediyor. Son 2 haftaya girilirken lider Galatasaray'a şampiyon olmak için 4 puan yetiyor. Bugün Beşiktaş, Kayserispor'u yenerse matematiksel olarak hem şampiyonluk hem de Şampiyon Ligi'ne katılma şansını sürdürecek.