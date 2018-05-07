Semih Kaya Galatasaray'a destek verdi – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'a destek verdi

    Semih Kaya Galatasaray'a destek verdi
    Sezon başında 'dan 'a transfer olan Semih Kaya eski takımına destek mesajı paylaştı. Kaya, hafta içinde 'in attığı "Konsantrasyon" tweetini tekrarlarcasına hesabından paylaştı. Kaya birçok dilde 'Konsantrasyon' yazdı.
    1. 7.5.2018
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