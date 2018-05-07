Selçuk İnan son anda Akhisar'a karşı 11'de – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    son anda 'a karşı 11'de

    Selçuk İnan son anda Akhisar'a karşı 11'de

    Geçtiğimiz? hafta 'ı mağlup eden , dün oynanan karşılaşmasına 3 farklı isimle çıktı.

    Geçtiğimiz? hafta 'ı mağlup eden , dün oynanan karşılaşmasına 3 farklı isimle çıktı. Cezalı ile sakat Mariano ve Maicon'un yerine , Linnes ve 11'de başladı. Sinan ile Selçuk arasında kararsız kalan teknik direktör 'in son taktik idmanın ardından 11'i netleştirdiği öğrenildi.
    1. 7.5.2018
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