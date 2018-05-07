Muslera'dan Akhisar karşısında hayati dokunuşlar
Aslan’ın 1 numarası, Akhisar karşısında öyle bir kurtarış yaptı ki, geceye damgasını vurdu. Uruguaylı kaleci, 54. dakikadaki önce Muğdat, ardından da Seleznyov’a karşı kritik iki müdahalede bulundu
Son haftaların formda ismi Fernando Muslera, dün akşam da işbaşındaydı. Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi, 90 dakikanın öne çıkan isimlerinden olmayı başardı. Aslan'ın 1 numarası, özellikle 54. dakikadaki pozisyonda çok kritik bir kurtarışa imza attı. Kendisiyle karşı karşıya kalan Akhisarsporlu Muğdat'a gol izni vermeyen Uruguaylı kaleci, bu pozisyonun devamında Seleznyov'a da geçit vermedi. Kalesinde güven veren 31 yaşındaki kaleci, şampiyonluk yolunda alınan 3 puanda kilit rol oynadı. Bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan Muslera, galibiyeti hak ettiklerinin altını çizip, "Şampiyonluk için önümüzde yalnızca 180 dakika kaldı. İpler bizim elimizde ve çok istediğimiz o kupayı müzemize götürmek için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.
- 7.5.2018
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Chelsea sahasında Liverpool'u tek golle geçti
Toplam 1
Yorum
İzleyici Ne oldu Liverpool destekcılerı hakem olmayınca Kazanamıyormu Liverpool hanı buyuk takımdı hakem olmayınca 0 SINIZ KOCA BİR SIFIRSINIZ 000000
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
osman SARIYLA KIRMIZIYLA ANLIMIZIN AKIYLA
Muslera'dan Akhisar karşısında hayati dokunuşlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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