Muslera'dan Akhisar karşısında hayati dokunuşlar

Son haftaların formda ismi Fernando Muslera, dün akşam da işbaşındaydı. Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi, 90 dakikanın öne çıkan isimlerinden olmayı başardı. Aslan'ın 1 numarası, özellikle 54. dakikadaki pozisyonda çok kritik bir kurtarışa imza attı. Kendisiyle karşı karşıya kalan Akhisarsporlu Muğdat'a gol izni vermeyen Uruguaylı kaleci, bu pozisyonun devamında Seleznyov'a da geçit vermedi. Kalesinde güven veren 31 yaşındaki kaleci, şampiyonluk yolunda alınan 3 puanda kilit rol oynadı. Bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan Muslera, galibiyeti hak ettiklerinin altını çizip, "Şampiyonluk için önümüzde yalnızca 180 dakika kaldı. İpler bizim elimizde ve çok istediğimiz o kupayı müzemize götürmek için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.