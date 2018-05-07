Igor Tudor farklı yenildi – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    farklı yenildi

    Igor Tudor farklı yenildi
    Sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü , Udinese ile ikinci lig maçına çıktı. Evinde İnter'i ağırlayan Udinese sahadan 4-0 yenilgiyle ayrıldı. Hırvat hoca, G.Saray'ın başındayken eleştiri aldığı 3'lü savunma futbolunu Udinese'de de kullanıyor.
    1. 7.5.2018
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