Garry Rodrigues de listede – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    de listede

    <a href="/index/garry-rodrigues?id=8bc6487a-1cca-41ef-b208-76398685ba34" class="" rel="tag">Garry Rodrigues</a> de listede

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor'u 2-1 ile geçerken Galatasaray adına mücadelenin golleri Garry Rodrigues'ten geldi.

    Yeşil Burun Adalarılı oyuncu önemli bir istatistiğe imza attı.

    1. 7.5.2018 16:24
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