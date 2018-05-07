Garry Rodrigues de listede
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor'u 2-1 ile geçerken Galatasaray adına mücadelenin golleri Garry Rodrigues'ten geldi.
Yeşil Burun Adalarılı oyuncu önemli bir istatistiğe imza attı.
- 7.5.2018 16:24
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Toplam 2
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CELAL SON KURUSUNA KADAR HELAL OLSUN GULE GULE HARCASIN
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Beşiktaş ile Kayserispor arasında 44. maç
Toplam 1
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HAKAN GALATASARAYIN GALİBİYETİ SONRASI BU MAÇIN BİR ÖNEMİ KALMADI. SADECE FORMALİTE MAÇI OLUR. GELECEK YIL BOL BOL BEŞİKTAŞIN BORCU KONUŞULUR
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Bafetimbi Gomis'in duygusal anları: "Beni ağlatan şey..."
Toplam 8
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DOĞRUU penaltı atamayan bi ADAM.
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