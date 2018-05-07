Galatasaray'ın penaltı isyanı! – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'ın penaltı isyanı!

    Galatasaray'ın penaltı isyanı!

    cephesi, Akhisar lehine çalınan penaltı sonrası hakem ’a kızdı. Feghouli rakibin kendini yere bırakmasını taklit etti

    Cimbom'da Akhisar mücadelesinde Ege temsilcisi lehine verilen penaltı kararı sarı-kırmızılıların büyük tepkisine neden oldu. Galatasaraylılar rakibin kendini kolay şekilde yere bıraktığını düşünerek büyük tepki gösterdi. İtirazlar sırasında Feghouli sarı gördü. Ardından Cezayirli futbolcu kendini yere bırakıp, Akhisar'ın kazandığı penaltıyı taklit etti.

    TERİM İTİRAZ ETTİ
    Sadece futbolcular değil teknik heyeti de verilen penaltı kararına büyük isyan gösterdi. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü ve yardımcıları 4. hakemin yanına giderek bir süre pozisyonun penaltı olmadığı yönünde şikayetlerde bulundu.
    1. 7.5.2018
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