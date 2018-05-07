Galatasaray'ın penaltı isyanı!
Galatasaray cephesi, Akhisar lehine çalınan penaltı sonrası hakem Ali Palabıyık’a kızdı. Feghouli rakibin kendini yere bırakmasını taklit etti
TERİM İTİRAZ ETTİ
Sadece futbolcular değil Galatasaray teknik heyeti de verilen penaltı kararına büyük isyan gösterdi. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim ve yardımcıları 4. hakemin yanına giderek bir süre pozisyonun penaltı olmadığı yönünde şikayetlerde bulundu.
- 7.5.2018
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Chelsea sahasında Liverpool'u tek golle geçti
Toplam 1
Yorum
İzleyici Ne oldu Liverpool destekcılerı hakem olmayınca Kazanamıyormu Liverpool hanı buyuk takımdı hakem olmayınca 0 SINIZ KOCA BİR SIFIRSINIZ 000000
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
osman SARIYLA KIRMIZIYLA ANLIMIZIN AKIYLA
Galatasaray'ın penaltı isyanı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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