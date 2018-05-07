Galatasaray'dan Sir Alex Ferguson'a geçmiş olsun mesajı – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'dan 'a geçmiş olsun mesajı

    Galatasaray'dan Sir Alex Ferguson'a geçmiş olsun mesajı
    Kulübü, beyin kanaması geçiren 'in eski menajeri 'a geçmiş olsun mesajı yayınladı. Yoğun bakımda olan 76 yaşındaki efsane için acil şifa dileklerinde bulunuldu.
    1. 7.5.2018
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