Galatasaray'da Serdar Aziz sakatlandı! – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'da sakatlandı!

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/serdar-aziz?id=41d63286-d071-4341-a075-54b43a07538d" class="" rel="tag">Serdar Aziz</a> sakatlandı!

    Maça ilk 11'de başlayan , 90 dakikayı tamamlayamadı. Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan 27 yaşındaki savunmacı, 78. dakikada saha dışına alındı. Yıldız oyuncunun yerine oyuna maça devam etti.

    Maça ilk 11'de başlayan , 90 dakikayı tamamlayamadı. Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan 27 yaşındaki savunmacı, 78. dakikada saha dışına alındı. Yıldız oyuncunun yerine oyuna maça devam etti.
    1. 7.5.2018
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