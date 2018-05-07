Galatasaray'da Serdar Aziz sakatlandı!
Maça ilk 11'de başlayan Serdar Aziz, 90 dakikayı tamamlayamadı. Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan 27 yaşındaki savunmacı, 78. dakikada saha dışına alındı. Yıldız oyuncunun yerine oyuna Brezilyalı Maicon maça devam etti.
- 7.5.2018
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Chelsea sahasında Liverpool'u tek golle geçti
Toplam 1
Yorum
İzleyici Ne oldu Liverpool destekcılerı hakem olmayınca Kazanamıyormu Liverpool hanı buyuk takımdı hakem olmayınca 0 SINIZ KOCA BİR SIFIRSINIZ 000000
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
osman SARIYLA KIRMIZIYLA ANLIMIZIN AKIYLA
Galatasaray'da Serdar Aziz sakatlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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