Galatasaray Feghouli’yi kaybetti – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Feghouli’yi kaybetti

    Galatasaray Feghouli’yi kaybetti

    Akhisarspor maçında gören , cezalı duruma düştü.

    Akhisarspor maçında gören , cezalı duruma düştü. 31. dakikada Akhisar'ın kazandığı penaltı sonrasında Cezayirli oyuncu, itirazlarından dolayı sarı kart gördü. Sofiane Feghouli, Stadyumu'nda oynanacak Malatyaspor maçında takımını yalnız bırakacak. 'da Maicon ve de sınırda olan oyuncular...
    1. 7.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray Feghouli’yi kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN