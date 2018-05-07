Galatasaray deplasman kabusuna son verdi!
Bu sezon dış saha 25 puan bırakan Galatasaray, Alanya’dan sonra Akhisar’da da zafere uzandı, deplasmanda üst üste iki karşılaşmayı kazandı
Zirvenin sahibi, deplasman kabusuna son verdi... Bu sezon dış sahada 25 puan kaybeden Galatasaray, Alanya deplasmanından sonra Akhisar'da da mutlu sona ulaştı. Üst üste iki dış saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, rakip fileleri de 5 kez havalandırdı. Deplasmanda bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 7 galibiyet elde eden Aslan, 2 beraberlik, 7 de mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 28 kez gol sevinci yaşayan Cimbom, kalesinde ise 24 gol gördü. Dış saha puan durumunde ilk sırayı 32 puan toplayan Fenerbahçe alırken, 27 puanla ikinci olan Başakşehir'i, 23'er puanı bulunan Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor takip ediyor.
- 7.5.2018
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Chelsea sahasında Liverpool'u tek golle geçti
Toplam 1
Yorum
İzleyici Ne oldu Liverpool destekcılerı hakem olmayınca Kazanamıyormu Liverpool hanı buyuk takımdı hakem olmayınca 0 SINIZ KOCA BİR SIFIRSINIZ 000000
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
osman SARIYLA KIRMIZIYLA ANLIMIZIN AKIYLA
Galatasaray deplasman kabusuna son verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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