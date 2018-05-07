Fobisavar Galatasaray!

Galatasaray'ın deplasmanda Akhiarspor'u yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştığı maçta deplasman fobisini de atlatmış gözüktü. Gomis'in bu sezon 3. penaltısını kaçırdığı, Selçuk İnan'ın 1 yılı aşkın süre sonra asist yaptığı maçın öne çıkan istatistiklerini sizin için derledik.