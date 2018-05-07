Fobisavar Galatasaray!
Galatasaray'ın deplasmanda Akhiarspor'u yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştığı maçta deplasman fobisini de atlatmış gözüktü. Gomis'in bu sezon 3. penaltısını kaçırdığı, Selçuk İnan'ın 1 yılı aşkın süre sonra asist yaptığı maçın öne çıkan istatistiklerini sizin için derledik.
- 7.5.2018 14:41
-
Aykut Kocaman ilke izin vermedi!
Toplam 1
Yorum
DEMBABA Dembabaya laf edenler sow a ve furkana bir sözünüz yokmu. hem kendi kalesine gol attı hemde rakibine atmadı.
-
Ali Ay: Karşımıza Fenerbahçe değil Fırat Aydınus çıktı
Toplam 8
Yorum
seyirci Fırat aydınus ilk yarıda A.Atıfın pozisyonunu göremiyor neden,F.B. 10 kişi kalacak,uçururlar adamı. Sıkıysa Titiye verdiği gibi onada verse
-
Akhisarspor Galatasaray maçında istenmeyen olaylar!
Toplam 1
Yorum
insan insan olamazsınız.....
Fobisavar Galatasaray! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.