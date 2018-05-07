Fobisavar Galatasaray! – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Fobisavar !

    Fobisavar Galatasaray!

    Galatasaray'ın deplasmanda Akhiarspor'u yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştığı maçta deplasman fobisini de atlatmış gözüktü. Gomis'in bu sezon 3. penaltısını kaçırdığı, Selçuk İnan'ın 1 yılı aşkın süre sonra asist yaptığı maçın öne çıkan istatistiklerini sizin için derledik.

    1. 7.5.2018 14:41
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