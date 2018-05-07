Fatih Terim'in sihirli değneği: 'Nerede kalmıştık?' sonrası büyük değişim

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında depşasmanda Akhisarspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray liderliğini sürdürdü. Bu sonucun ardından morallerin tavan yaptığı sarı-kırmızılı takım son 2 haftaya lider girmeyi başardı. Galatasaray'ın ligde favori haline gelmesinin en büyük nedenlerinden biri de Fatih Terim döneminde yaşanan büyük değişim olarak gösteriliyor.