Fatih Terim'in sihirli değneği: 'Nerede kalmıştık?' sonrası büyük değişim – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'in sihirli değneği: 'Nerede kalmıştık?' sonrası büyük değişim

    Fatih Terim'in sihirli değneği: 'Nerede kalmıştık?' sonrası büyük değişim

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında depşasmanda Akhisarspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray liderliğini sürdürdü. Bu sonucun ardından morallerin tavan yaptığı sarı-kırmızılı takım son 2 haftaya lider girmeyi başardı. Galatasaray'ın ligde favori haline gelmesinin en büyük nedenlerinden biri de Fatih Terim döneminde yaşanan büyük değişim olarak gösteriliyor.

    1. 7.5.2018 11:30
    2. Güncelleme: 7.5.2018 11:40
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