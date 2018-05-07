Bafetimbi Gomis'in duygusal anları: "Beni ağlatan şey..." – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Bafetimbi 'in duygusal anları: "Beni ağlatan şey..."

    Bafetimbi Gomis'in duygusal anları: "Beni ağlatan şey..."

    -Akhisarspor maçında kaçırdığı penaltı sonrası gözyaşlarını tutamayan Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi , yaşadığı duygusal anları maçtan sonra anlattı

    Galatasaraylı oyuncu Bafetimbi , maçındaki gözyaşlarının nedenini açıkladı.

    Lider 'ın 'in 32. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 yendiği maçta penaltı kaçıran ve bu nedenle hem maç sırasında hem de sonrasında gözyaşlarını tutamayan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

    Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Gomis "Bugün önemli olan kazanmaktı. Biliyoruz ki bunu başarabiliriz. 2018'i bizim için unutulmaz bir yıl yapalım. Hepinize destek ve sevgi dolu mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Kariyerimde birçok farklı kulüpte goller attım fakat Galatasaray'ın benim için başka bir anlamı var. Beni ağlatan da buydu. Bunun için üzgünüm; üstesinden gelemedim. Hedefimize ulaşmak için 180 dakikamız var" ifadelerini kullandı.

    Fransız futbolcu son olarak da Türkçe "Sizi seviyorum" mesajını paylaştı.

    Bafetimbi Gomis bu sezon ligdeki ve maçlarında da penaltı kaçırmıştı.

    1. 7.5.2018 00:15
    2. Güncelleme: 7.5.2018 02:09
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