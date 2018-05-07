Bafetimbi Gomis'in duygusal anları: "Beni ağlatan şey..."
Galatasaray-Akhisarspor maçında kaçırdığı penaltı sonrası gözyaşlarını tutamayan Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, yaşadığı duygusal anları maçtan sonra anlattı
Galatasaraylı oyuncu Bafetimbi Gomis, Teleset Mobilya Akhisarspor maçındaki gözyaşlarının nedenini açıkladı.
Lider Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 yendiği maçta penaltı kaçıran ve bu nedenle hem maç sırasında hem de sonrasında gözyaşlarını tutamayan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.
Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Gomis "Bugün önemli olan kazanmaktı. Biliyoruz ki bunu başarabiliriz. 2018'i bizim için unutulmaz bir yıl yapalım. Hepinize destek ve sevgi dolu mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Kariyerimde birçok farklı kulüpte goller attım fakat Galatasaray'ın benim için başka bir anlamı var. Beni ağlatan da buydu. Bunun için üzgünüm; üstesinden gelemedim. Hedefimize ulaşmak için 180 dakikamız var" ifadelerini kullandı.
Fransız futbolcu son olarak da Türkçe "Sizi seviyorum" mesajını paylaştı.
Bafetimbi Gomis bu sezon ligdeki Atiker Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında da penaltı kaçırmıştı.
Sizi Seviyorum????— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) 6 Mayıs 2018
- 7.5.2018 00:15
- Güncelleme: 7.5.2018 02:09
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Chelsea sahasında Liverpool'u tek golle geçti
Toplam 1
Yorum
İzleyici Ne oldu Liverpool destekcılerı hakem olmayınca Kazanamıyormu Liverpool hanı buyuk takımdı hakem olmayınca 0 SINIZ KOCA BİR SIFIRSINIZ 000000
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
osman SARIYLA KIRMIZIYLA ANLIMIZIN AKIYLA
Bafetimbi Gomis'in duygusal anları: "Beni ağlatan şey..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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