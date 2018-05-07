Akhisarspor Galatasaray maçında istenmeyen olaylar! – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Akhisarspor maçında istenmeyen olaylar!

    Akhisarspor Galatasaray maçında istenmeyen olaylar!

    Spor Toto Süper Lig'de dün lider Galatasaray, Akhisarspor'a konuk olmuştu. Galatasaray'ın zorlu deplasmanda 3 puanı alması taraftarlarını oldukça sevindirdi.

    1. 7.5.2018 11:07
    2. Güncelleme: 7.5.2018 11:11
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