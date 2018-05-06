Wesley Sneijder Galatasaray'a geri dönüyor! – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Wesley 'a geri dönüyor!

    Wesley <a href="/index/sneijder?id=c7892c54-0483-4e1f-8c34-a9c88c78b48e" class="" rel="tag">Sneijder</a> <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a geri dönüyor!

    Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder, sosyal medya üzerinden bir taraftarın mesajına cevap vererek Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

    1. 6.5.2018 23:43
    2. Güncelleme: 6.5.2018 23:46
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