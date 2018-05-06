Ndiaye küme düştü – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Ndiaye küme düştü

    Ndiaye küme düştü

    Ndiaye'nin formasını giydiği , evinde 'a 2-1 mağlup oldu ve küme düşmesi kesinleşti.

    Ndiaye'nin formasını giydiği , evinde 'a 2-1 mağlup oldu ve küme düşmesi kesinleşti. Devre arasında 'dan 16 milyon euro'ya İngiliz ekibine transfer olan Senagalli, takımını kurtaramadı.
    1. 6.5.2018
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