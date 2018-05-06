Akhisarspor Galatasaray maçı ne zaman?
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    MAÇ SONUCU: 2-1 Akhisarspor

    MAÇ SONUCU: Galatasaray 2-1 Akhisarspor

    Spor Toto ',n 32. haftasında lider , deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek bitime iki hafta kala en yakın takipçisiyle puan farkını 3'e çıkardı. Rodrigues’le bir topu direkten dönen , Bafetimbi Gomis 90+2’de penaltıyı gole çeviremedi.

    'a galibiyeti getiren golleri 15. ve 18. dakikalarda Garry Rodrigues kaydederken; 'un tek golü 50. dakikada Serdar Aziz'den (k.k.) geldi. Akhisarspor'da Soner Aydoğdu, 33. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

    Bu sonuçla puanını 69'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Akhisarspor ise 36 puanla 14. sırada kaldı.

    Spor Toto 'in 33. haftasında Galatasaray, 12 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Akhisarspor ise 14 Mayıs Pazartesi saat 19.00'da deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

    Akhisar'da bugün yedek kalan kaleci Lukac, kırmızı kart gördü. Hakeme itirazdan üst üste 2 sarı kart gören kaleci Milan Lukac, Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

    1. 5.5.2018 10:11
    2. Güncelleme: 6.5.2018 20:59
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