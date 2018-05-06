MAÇ SONUCU: Galatasaray 2-1 Akhisarspor
Spor Toto Süper Lig',n 32. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek bitime iki hafta kala en yakın takipçisiyle puan farkını 3'e çıkardı. Rodrigues’le bir topu direkten dönen Galatasaray, Bafetimbi Gomis 90+2’de penaltıyı gole çeviremedi.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15. ve 18. dakikalarda Garry Rodrigues kaydederken; Teleset Mobilya Akhisarspor'un tek golü 50. dakikada Serdar Aziz'den (k.k.) geldi. Akhisarspor'da Soner Aydoğdu, 33. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 69'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Akhisarspor ise 36 puanla 14. sırada kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, 12 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Akhisarspor ise 14 Mayıs Pazartesi saat 19.00'da deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.
Akhisar'da bugün yedek kalan kaleci Lukac, kırmızı kart gördü. Hakeme itirazdan üst üste 2 sarı kart gören kaleci Milan Lukac, Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
- 5.5.2018 10:11
- Güncelleme: 6.5.2018 20:59
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Igor Tudor'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
UltraAslan Tudor hoca olabilmesi için 0 dan başlayacak ve Egosuyla değil ''Yüreğiyle hocalık yapacak yoksa Tudor abilik yaparsa kazanır YÜREKLE! Egosuz
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Galatasaray'a Nagatomo şoku!
Toplam 1
Yorum
sinyor italyanlar bize futbolcunun ölüsünü 10 satiyor almaya gelince 2 veriyor. bu italyanlar bize kazik atmak icin elinden geleni yapiyor
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Trabzonspor'un 16 yıllık rekoru
Toplam 2
Yorum
inde tebrikler trabzon. zaten ne zaman iyiydinki?
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