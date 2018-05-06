MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15. ve 18. dakikalarda Garry Rodrigues kaydederken; Teleset Mobilya Akhisarspor'un tek golü 50. dakikada Serdar Aziz'den (k.k.) geldi. Akhisarspor'da Soner Aydoğdu, 33. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 69'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Akhisarspor ise 36 puanla 14. sırada kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, 12 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Akhisarspor ise 14 Mayıs Pazartesi saat 19.00'da deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.



Akhisar'da bugün yedek kalan kaleci Lukac, kırmızı kart gördü. Hakeme itirazdan üst üste 2 sarı kart gören kaleci Milan Lukac, Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

15'inci dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Linnes'in ara pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Feghouli, topu penaltı noktasındaki Rodrigues'in önüne ortaladı. Rodrigues, gelişine bir şutla kaleci Fatih'i avladı: 0-1.



18'inci dakikada fark yine Rodrigues'le 2'ye çıktı. Sol çaprazdan hareketlenen Rodrigues, defansta Dany'den rahat bir şekilde sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda ağları havalandırdı: 0-2.



21'inci dakikada Akhisarspor tehlikeli geldi. Onur'un ceza sahasında karşı karşıya şutunda Muslera gole engel oldu.



31'inci dakikada Akhisarspor penaltı kazandı ancak yararlanamadı. Muğdat'la gelişen ev sahibi ekip atağında Seleznyov kale önündeki karambolde Muslera'yla giriştiği pozisyonda yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık tereddüt etmeden beyaz noktayı gösterdi. Atışı 33'üncü dakikada kullanan Soner, topu üstten auta attı.



45'inci dakikada sarı-kırmızılılar üçüncü gole çok yaklaştı. Rodrigues'in ceza sahası dışından vuruşu üst direkten döndü, Feghouli dönen topu tamamlamak isterken şutu yandan auta çıktı.



İlk yarı bu skorla bitti.



50'nci dakikada Akhisarspor golü buldu. Barbosa'nın sol kanattan sıfıra kadar inerek yaptığı ortada ceza sahasında Selznyov'un şutu yan direkten dönüp defansta Serdar'a çarparak ağlara gitti: 1-2.



54'üncü dakikada Selçuk'un yaklaşık 30 metre mesafeden kullandığı serbest vuruşu Fatih, uzanıp çıkardı.



55'inci dakikada Muslera, Muğdat'a karşı karşıya pozisyonda gol izni vermedi.



59'uncu dakikada gelişen Galatasaray atağında ceza sahasındaki karambolde Denayer'in şutu defanstan döndü, dönen topu Gomis üstten auta yolladı.



90+2'nci dakikada bu kez Galatasaray penaltıdan yararlanamadı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Linnes, Barbosa'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık bir kez daha penaltıya hükmetti. Geçen hafta Beşiktaş derbisinde penaltıdan yararlanamayan sarı-kırmızılıların en golcü oyuncusu Gomis, atışı yine üstten auta gönderdi.



Maç 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle sonuçlandı.