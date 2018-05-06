Garry Rodrigues’den deplasmanda kritik goller – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    ’den deplasmanda kritik goller

    Garry Rodrigues’den deplasmanda kritik goller

    ’ın başarılı kanat oyuncusu , Akhisar karşısında attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 9’a çıkardı. Rodrigues, ayrıca ligin ikinci yarısındaki 15 maçta 12 kez gole katkı yaptı. (7 gol ve 5 asist)

    'in 32. haftasında , deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda gol perdesini açtı.

    Karşılaşmanın 15. dakikasında Feghouli'nin sağ kanattan ortasında ceza alanına iyi takip eden Rodrigues, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçerdi. 18. dakikada Rodrigues, sahneye bir kez daha çıktı. Dany sıyrılarak hızla ceza alanına giren başarılı futbolcu, sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşede ağlarla buluşturdu.


    Akhisar karşısında takımı adına 2 gol atan 27 yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. Yıldız futbolcu ayrıca bu sezon ligin ikinci yarısında oynadığı 15 karşılaşmada 7 gol, 5 asistle 12 kez katkıda bulundu.

    1. 6.5.2018 21:05
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