Galatasaray'a Nagatomo şoku!
Galatasaray devre arasında İtalyan devi Inter'den transfer ettiği ve performansından memnun olduğu Japon futbolcu Nagatomo'nun bonservisini almak için harekete geçti ancak ummadığı bir durumla karşılaştı.
- 6.5.2018 14:47
- Güncelleme: 6.5.2018 15:01
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Fenerbahçe'den Nuri Şahin bombası!
Toplam 1
Yorum
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 1
Yorum
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