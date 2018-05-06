Galatasaray'a Nagatomo şoku! – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    'a Nagatomo şoku!

    Galatasaray'a Nagatomo şoku!

    Galatasaray devre arasında İtalyan devi Inter'den transfer ettiği ve performansından memnun olduğu Japon futbolcu Nagatomo'nun bonservisini almak için harekete geçti ancak ummadığı bir durumla karşılaştı.

    1. 6.5.2018 14:47
    2. Güncelleme: 6.5.2018 15:01
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