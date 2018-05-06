Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Akhisarspor maçı için kararını verdi
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak.
- 6.5.2018 08:46
- Güncelleme: 6.5.2018 09:12
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 9
Yorum
yaya yaya cok kaliteli bir oyuncu kendi standardında cok az oyuncu mevcut gelirse yaşına ragmen faydalı olur yaya 40 a kadar aktif oynar
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Valbuena ile Aykut Kocaman arasındaki buzlar eridi!
Toplam 2
Yorum
cehennem donsada Aykut hoca adaletsiz yada egolu degildir gerçekçi ve istatistikçi moderndir elindeki her oyuncudan üst düzey verim almistir gerisi hikaye
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Fenerbahçe Doğuş 83-60 Beşiktaş Sombo Japan
Toplam 5
Yorum
23 sayi yuhhhh bjk 23 sayi fark yiyorsa ben büyük kulübümüzün demeye hakki yoktur oturun oturduğunuz yerde haddinizi bilin.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Akhisarspor maçı için kararını verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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