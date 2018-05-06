Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Akhisarspor maçı için kararını verdi – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    maçı için kararını verdi

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> <a href="/index/teknik-direktoru?id=b89aa6ba-d435-472c-abcb-e7f17f7ac3a7" class="" rel="tag">Teknik Direktörü</a> <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a> <a href="/index/akhisarspor?id=2992b7ba-64e5-4e93-adbf-6916f6520177" class="" rel="tag">Akhisarspor</a> maçı için kararını verdi

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak.

    1. 6.5.2018 08:46
    2. Güncelleme: 6.5.2018 09:12
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