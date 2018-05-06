Galatasaray için felaket senaryosu! – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    için felaket senaryosu!

    Galatasaray için felaket senaryosu!

    G.Saray kaybeder, F.Bahçe de kazanırsa zirvede 3 takımın puanı eşitlenecek. 3’lü averajda ipi göğüslüyor

    Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'a mağlup olursa zirvede hesaplar karışacak. 'nin de 'u yenmesi halinde üç takım aynı puana ulaşacak. Lig bu şekilde biterse şampiyonu 3'lü averaj belirleyecek. (3 takımın birbirleriyle oynadıkları maçlarda oluşan puan cetveline bakılıyor. Puanlar eşitse aralarındaki gol averajına bakılıyor). Üçlü averaj halinde şampiyon olurken, Fenerbahçe ikinci sırayı alacak. ise üçüncülükte kalacak ve Şampiyonlar Ligi vizesi dahi elde edemeyecek. Aslan bu ihtimali aklına dahi getirmek istemiyor.

    3 TAKIMIN BİRBİRLERİ İLE MAÇLARI

    Başakşehir-Galatasaray 5-1
    Galatasaray-Başakşehir 2-0
    Galatasaray-Fenerbahç e 0-0
    Fenerbahçe-Galatasaray 0-0
    Fenerbahçe-Başakşehir 2-3
    Başakşehir-Fenerbahç e 0-2


    3'LÜ AVERAJ PUAN CETVELİ

    Başakşehir 6 +1
    Fenerbahç e 5 +1
    Galatasaray 5 -2
    1. 6.5.2018
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