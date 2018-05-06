Galatasaray haftaya şampiyonluğunu ilan edebilir!
Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, 32'nci hafta mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda ilk yarıda bulduğu gollerle yendi, sezonun son 2 haftasına zirvede müthiş avantajla girdi: 1-2.
Akhisarspor'da 33'üncü dakikada Soner, Galatasaray'da ise 90+2'nci dakikada da Gomis penaltıdan yararlanamadı. Bu skorla 69 puana ulaşan Galatasaray, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Başakşehir'in 3'er puan önünde yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya evinde galip gelirse Fenerbahçe ve Başakşehir'in puan kaybı halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Galibiyet hasretini 8 haftaya çıkaran Akhisarspor ise 36 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde kaldı.
- 6.5.2018 21:19
- Güncelleme: 6.5.2018 21:37
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Igor Tudor'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
UltraAslan Tudor hoca olabilmesi için 0 dan başlayacak ve Egosuyla değil ''Yüreğiyle hocalık yapacak yoksa Tudor abilik yaparsa kazanır YÜREKLE! Egosuz
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Galatasaray'a Nagatomo şoku!
Toplam 1
Yorum
sinyor italyanlar bize futbolcunun ölüsünü 10 satiyor almaya gelince 2 veriyor. bu italyanlar bize kazik atmak icin elinden geleni yapiyor
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Trabzonspor'un 16 yıllık rekoru
Toplam 2
Yorum
inde tebrikler trabzon. zaten ne zaman iyiydinki?
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