Galatasaray deplasmanı hiç sevmiyor – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    deplasmanı hiç sevmiyor

    Galatasaray deplasmanı hiç sevmiyor

    Cimbom ligde bu sezon tüm mağlubiyetlerini deplasmanda aldı.

    Cimbom ligde bu sezon tüm mağlubiyetlerini deplasmanda aldı. Sarı-kırmızılılar dış sahada yaptığı 15 karşılaşmadan sadece 6'sını kazanabilirken, 7 kez sahadan yenik ayrıldı. İki kez de berabere kalıp toplamda 25 puan kaybetti. Aslan ligdeki son deplasman maçında ise 'u 3-2 yenmişti.

    ALİ PALABIYIK YARAMIYOR
    Mücadeleyi yönetecek olan Ali Palabayık, 'ın bu sezon ligde üç maçında görev yaptı. Sarı- kırmızılı takım bu karşılaşmalarda Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerken, deplasmanda oynadığı iki maçta ise 'e 5-1, 'a 2-1 mağlup oldu.
    1. 6.5.2018
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