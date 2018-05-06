Fatih Terim'den sert sözler: Konuşmuyoruz diye...

İşte Fatih Terim'in Akhisarspor maçı sonrası sitem dolu sözleri:



"Karşılaşmanın değerlendirmesi ne istatistik, ne iyi oyun, ne kötü oyun, ne penaltı, ne kaçtı, ne geldi... 2. yarı etkisiz bir Galatasaray ama sorumluluğunun bilincinde bir takım. Böyle maçları oynamak kolay değil."



"İnanıyorum ki Allah bizim yanımızda, o yanımızda. Bu kadar düzgün, doğru, emek veren bir grubuz."



"Bir şey konuşmuyoruz, bu sefer niye susuyorsun diyorlar. Susmamız demek, görmüyoruz, duymuyoruz, bir defa da olsa konuşmayacağız demek değil. Allah'ın adaleti şaşmıyor."



Fatih Terim, basın toplantısında ise sözlerine açıklık getirdi. Aslan'ın hocası şu ifadeleri kullandı:



"Dünyanın ne tarafında görülmüş, çok önceden karar verilmiş bir kupa finalinin cuma günü, bir gün sonraya alındığı! Biz Akhisar ile oynayacağımız kupa yarı finalinden önce, pazar Başakşehir ile oynadık. Federasyona resmi olarak müracaatta bulunduk. Yazılara cevap vermiyorlarmış, sözlü verdikleri cevap; değiştiremezlermiş."



"6 günde 3 maç oynadık, 3. gün deplasmana gittik. Belki rotasyon yapmazdım ben kupada değişiklik olsa. Hiçbir gerekçe göstermeden kupa finali erteleniyor. Diyorsunuz ki, 'Akhisar'cım sen çok üzme kendini, perşembe gününe alıp ben sana 4 gün veriyorum'. Stüdyolarda fikstürü zor, ne dediğini anlamadım falan diyenler var ya, onlar hiçbir şey konuşmuyor."

"Konsantrasyon tweetini o yüzden attım, anlamayanlar varmış, bunu söyleyeyim."



"Siz 30 milyon Galatasaraylı'yı karşınıza mı alıyorsunuz. Böyle değişiklik olur mu! Kimseye sormadan danışmadan, cuma günü maç programı değişiyor. Konuşacağız ama bunların hepsini konuşacağız!"