Cengiz Ünder attı Roma kazandı! İşte Cengiz Ünder'in golü

Roma, Cagliari deplasmanında aldığı bu galibiyetle 73 puanla 3'üncü sıraya yükseldi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Cagliari ise 33 puanla 18'inci sırada ve düşme potasında yer aldı.



Cengiz, Roma formasıyla Serie A'da 7'nci golüne imza atarken takımına da üç puanı getiren isim oldu. Cengiz, karşılaşmanın 85'inci dakikasında yerini Patrik Schick'e bıraktı.







Roma, 37'nci hafta mücadelesinde lider Juventus'u Roma Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak. Cagliari ise Fiorentina deplasmanına çıkacak.



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