Cengiz Ünder attı Roma kazandı! İşte Cengiz Ünder'in golü
İtalya Serie A'nın 36'ncı hafta mücadelesinde Roma, Cagliari deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli futbolcu Cengiz Ünder, maça ilk 11'de başlarken 15'inci dakikada Edin Dzeko'nun asistinde attığı golle 3 puanın mimarı oldu.
Roma, Cagliari deplasmanında aldığı bu galibiyetle 73 puanla 3'üncü sıraya yükseldi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Cagliari ise 33 puanla 18'inci sırada ve düşme potasında yer aldı.
Cengiz, Roma formasıyla Serie A'da 7'nci golüne imza atarken takımına da üç puanı getiren isim oldu. Cengiz, karşılaşmanın 85'inci dakikasında yerini Patrik Schick'e bıraktı.
Roma, 37'nci hafta mücadelesinde lider Juventus'u Roma Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak. Cagliari ise Fiorentina deplasmanına çıkacak.
CENGİZ ÜNDER'İN MÜTHİŞ GOLÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Cengiz Ünder'in dar açıdan attığı muazzam gol (??Tivibu) pic.twitter.com/vMZ2VpPPY9— Fotomaç (@fotomac) 6 Mayıs 2018
- 6.5.2018 23:47
- Güncelleme: 6.5.2018 23:59
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Igor Tudor'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
UltraAslan Tudor hoca olabilmesi için 0 dan başlayacak ve Egosuyla değil ''Yüreğiyle hocalık yapacak yoksa Tudor abilik yaparsa kazanır YÜREKLE! Egosuz
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Galatasaray'a Nagatomo şoku!
Toplam 1
Yorum
sinyor italyanlar bize futbolcunun ölüsünü 10 satiyor almaya gelince 2 veriyor. bu italyanlar bize kazik atmak icin elinden geleni yapiyor
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Trabzonspor'un 16 yıllık rekoru
Toplam 2
Yorum
inde tebrikler trabzon. zaten ne zaman iyiydinki?
Cengiz Ünder attı Roma kazandı! İşte Cengiz Ünder'in golü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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