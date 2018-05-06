Galatasaraylı oyuncu Bafetimbi Gomis, Teleset Mobilya Akhisarspor maçındaki gözyaşlarının nedenini açıkladı.

Lider Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 yendiği maçta penaltı kaçıran ve bu nedenle hem maç sırasında hem de sonrasında gözyaşlarını tutamayan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.





Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Gomis "Bugün önemli olan kazanmaktı. Biliyoruz ki bunu başarabiliriz. 2018'i bizim için unutulmaz bir yıl yapalım. Hepinize destek ve sevgi dolu mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Kariyerimde birçok farklı kulüpte goller attım fakat Galatasaray'ın benim için başka bir anlamı var. Beni ağlatan da buydu. Bunun için üzgünüm; üstesinden gelemedim. Hedefimize ulaşmak için 180 dakikamız var" ifadelerini kullandı.

Fransız futbolcu son olarak da Türkçe "Sizi seviyorum" mesajını paylaştı.

Bafetimbi Gomis bu sezon ligdeki Atiker Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında da penaltı kaçırmıştı.